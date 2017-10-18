"Локомотив" отправился на матч с "Шерифом"

Делегация "Локомотива" отправилась на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа".

В клубе сообщили, что сначала команда долетит до Кишинева, откуда отправится в Тирасполь, где пройдет игра.

Матч "Шериф" – "Локомотив" пройдет 19 октября.

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