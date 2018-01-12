"Локомотив" отправился на первый зимний сбор

Теги локомотив москва

"Локомотив" отправился на первый зимний сбор"Локомотив" отправился в Испанию на первый тренировочный сбор.

Пресс-служба железнодорожников опубликовала кадры делегации клуба из московского аэропорта.

"Прямо сейчас отправляемся в Испанию на первые сборы! Настроение отличное, все выспались", – говорится в сообщении "Локомотива" в Твиттере.

Сбор "Локомотива" пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. 

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