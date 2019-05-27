"Локомотив" отправится на сбор в Австрии 20 июня

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"Локомотив" отправится на сбор в Австрии 20 июня

Стало известно, когда "Локомотив" выйдет из отпуска и отправятся на первый сбор.

20 июня игроки московской команды полетят на предсезонный сбор, который состоится в Австрии. Завершатся сборы 4 июля.

Новый сезон "Локомотив" начнет 6 июля матчем за Суперкубок с "Зенитом".

"Локомотив" по итогам завершившегося сезона занял 2 место в турнирной таблице РПЛ. Клуб квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

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