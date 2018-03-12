"Локомотив" отправляется в Екатеринбург на матч с "Уралом"

"Урал" – "Локомотив"

Стадион: "СКБ-Банк Арена"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Владимир Москалев

"Локомотив" – единственный клуб, выступающий в Лиге Европы, который сыграет свой матч в чемпионате в понедельник. Железнодорожники попросили перенести игру с "Уралом", чем ясно дали понять, что им на данном этапе важнее чемпионат страны, чем Лига Европы, где они проиграли 3:0 мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала. "Локомотив" получил более трех дней отдыха перед игрой в Екатеринбурге, потом же им придется играть с "Атлетико" имея на подготовку на один день меньше.

После ничьей "Краснодара" с "Динамо", "Локомотив" может еще дальше оторваться от второго места, на которое теперь поднялся "Спартак". Железнодорожникам крайне важно иметь достаточный очковый запас перед 28 туром, так как в концовке сезона они будут играть с "Краснодаром", "Зенитом", а также метящим на шестое место "Арсеналом". До этих матчей "Локомотив" сыграет с середняками, но и они могут отобрать очки. Конкуренты в лице "Зенита" и "Краснодара" уже оступились, причем питерцы дважды. Также вчера едва не потерял очки "Спартак", поэтому нельзя недооценивать такие команды, как "Урал", тем более что ближайшую игру должны пропустить несколько игроков основного состава: Игнатьев, Фарфан, Ари.

"Урал" находится на 11 месте, но плотность в таблице такова, что после нескольких неудачных матчей можно опуститься в зону стыковых игр или даже на зону вылета, в это же время, несколько побед могут поднять команду в топ-8. У "Урала" также есть проблемы с составом, команда мало забивает, так еще и два лучших бомбардира Евсеев и Бикфалви не смогут принять участие в отчетной игре из-за повреждений.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 22 игры: 13 побед "Локомотива", 6 – у "Урала", 3 ничьи.

Три последних очных матча выиграл "Локомотив", "Урал" не может победить в шести последних встречах.

"Урал" в текущем сезоне не забивал только в ворота "Спартака" и ЦСКА.

Ориентировочные составы:

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Данцев, Емельянов, Фидлер, Димитров, Эль-Кабир, Чантурия, Ильин.

"Локомотив": Гилерме, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Прогноз на матч "Урал" – "Локомотив":

"Локомотив" является фаворитом матча, но легко лидеру не будет. Мартовский футбол достаточно специфичен, погода и тяжелое поле могут уравнять шансы команд. В любом случае, не стоит ждать в этой игре большого количества голов.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 2.15, на ничью – 3.10, на "Урал" – 4.00.

Вячеслав Горбачев

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