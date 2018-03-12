"Локомотив" отправляется в Екатеринбург на матч с "Уралом"

Теги локомотив москваурал

"Локомотив" отправляется в Екатеринбург на матч с "Уралом""Урал" – "Локомотив"

Стадион:  "СКБ-Банк Арена"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Владимир Москалев

"Локомотив" – единственный клуб, выступающий в Лиге Европы, который сыграет свой матч в чемпионате в понедельник. Железнодорожники попросили перенести игру с "Уралом", чем ясно дали понять, что им на данном этапе важнее чемпионат страны, чем Лига Европы, где они проиграли 3:0 мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала. "Локомотив" получил более трех дней отдыха перед игрой в Екатеринбурге, потом же им придется играть с "Атлетико" имея на подготовку на один день меньше.

После ничьей "Краснодара" с "Динамо", "Локомотив" может еще дальше оторваться от второго места, на которое теперь поднялся "Спартак". Железнодорожникам крайне важно иметь достаточный очковый запас перед 28 туром, так как в концовке сезона они будут играть с "Краснодаром", "Зенитом", а также метящим на шестое место "Арсеналом". До этих матчей "Локомотив" сыграет с середняками, но и они могут отобрать очки. Конкуренты в лице "Зенита" и "Краснодара" уже оступились, причем питерцы дважды. Также вчера едва не потерял очки "Спартак", поэтому нельзя недооценивать такие команды, как "Урал", тем более что ближайшую игру должны пропустить несколько игроков основного состава: Игнатьев, Фарфан, Ари.

"Урал" находится на 11 месте, но плотность в таблице такова, что после нескольких неудачных матчей можно опуститься в зону стыковых игр или даже на зону вылета, в это же время, несколько побед могут поднять команду в топ-8. У "Урала" также есть проблемы с составом, команда мало забивает, так еще и два лучших бомбардира Евсеев и Бикфалви не смогут принять участие в отчетной игре из-за повреждений.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 22 игры: 13 побед "Локомотива", 6 – у "Урала", 3 ничьи.

Три последних очных матча выиграл "Локомотив", "Урал" не может победить в шести последних встречах.

"Урал" в текущем сезоне не забивал только в ворота "Спартака" и ЦСКА.

Ориентировочные составы:

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Данцев, Емельянов, Фидлер, Димитров, Эль-Кабир, Чантурия, Ильин.

"Локомотив": Гилерме, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Прогноз на матч "Урал" – "Локомотив":

"Локомотив" является фаворитом матча, но легко лидеру не будет. Мартовский футбол достаточно специфичен, погода и тяжелое поле могут уравнять шансы команд. В любом случае, не стоит ждать в этой игре большого количества голов.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 2.15, на ничью – 3.10, на "Урал" – 4.00.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Сенсация была близка: "Спартак" на последней минуте вырвал победу в матче со "СКА-Хабаровском" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 22 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов