"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками

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"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками

"Уфа" – "Локомотив"

Стадион: "Нефтяник"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Алексей Сухой

Московский "Локомотив" продолжает погоню за питерским "Зенитом", в 13 туре команду Юрия Семина ждет выезд в Уфу, где ей предстоит сыграть против одноименной команды. "Локомотив", кажется, начинает выходить из небольшого кризиса, когда были потеряны очки в играх с "Рубином" и "Ахматом", а также были проигрыши аутсайдерам "Тосно" и "Амкару", причем обе игры москвичи играли на своем стадионе. После матча с пермяками у "Локомотива" был сложный выезд в Ростов-на-Дону. Местная команда на "Олимпе-2" в этом сезоне действует не самым лучшим образом, однако, желто-синие все же сумели навязать "Локомотиву" борьбу. Игра была очень закрытая и вполне могла завершиться нулевой ничьей, но на последней минуте гости все же вырвали победу благодаря усилиям Эдера.

Португалец постепенно осваивается в Москве, после гола "Ростову" в его действиях видно больше уверенности. Эдер также забил и в ворота "Динамо" в последнем матче перед перерывом на поединки сборных. "Локомотив" разгромил динамовцев со счетом 3:0, приблизившись к "Зениту", который потерял очки в игре с "Анжи". Теперь же железнодорожники должны закрепить последние успехи, победить в Уфе необходимо с точки зрения психологии, так как затем "Локомотив" проведет игры  с "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА и вполне может вылететь из первой тройки.

"Уфа" в прошлом сезоне показывала неплохой футбол, ориентированный на оборону, за счет чего удавалось отбирать очки у фаворитов, сейчас же уфимцы играют нестабильно и находятся всего в трех очках от зоны вылета. В этом сезоне довольно сложно понять, кто является явным аутсайдером. Команды, которые находятся в подвале турнирной таблицы, часто отбирают очки у фаворитов, поэтому середняки не могут чувствовать себя в безопасности. "Амкар" долгое время находился на последнем месте, но сейчас уже девятый, "Урал" благодаря трем победам в последних  четырех матчах поднялся на шестое место. Точно также середняки могут опуститься в зону вылета, поэтому "Уфе" необходимо бороться за каждое очко.

Интересные факты противостояния:

Команды шесть раз играли между собой в РФПЛ и два раза в Кубке России. Статистика в чемпионате:  две победы "Уфы", одна ничья, три раза выигрывал "Локомотив". В Кубке дважды побеждали "железнодорожники".

Во всех матчах команда, забившая первой, выигрывала игру. В ответ голы никогда не забивались.

В Уфе прошли три игры (две в чемпионате и одна на Кубок), "Локомотив" выиграл все с общим счетом 5:0. В 2015 году "железнодорожники" проиграли гостевой матч уфимцам, но та игра проходила в Перми.

Ориентировочные составы:

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Ванек, Засеев, Обляков, Игбун.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Денисов, Тарасов, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Эдер.

Прогноз на матч:

От "Уфы" не стоит ждать большого количества голов, в этом сезоне больше одного мяча они забили только в ворота "Ахмата", "Локомотив" же имеет достаточно крепкую оборону, которая способна остановить атакующие порывы хозяев поля и оставить свои ворота "сухими". Наиболее реальной выглядит победа "Локомотива" с минимальным счетом или же 2:0.

Букмекеры предлагают на выигрыш гостей коэффициент 2.15, на ничью – 3.00, на победу хозяев – 4.00.

Вячеслав Горбачев

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1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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