"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками

"Уфа" – "Локомотив"

Стадион: "Нефтяник"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Алексей Сухой

Московский "Локомотив" продолжает погоню за питерским "Зенитом", в 13 туре команду Юрия Семина ждет выезд в Уфу, где ей предстоит сыграть против одноименной команды. "Локомотив", кажется, начинает выходить из небольшого кризиса, когда были потеряны очки в играх с "Рубином" и "Ахматом", а также были проигрыши аутсайдерам "Тосно" и "Амкару", причем обе игры москвичи играли на своем стадионе. После матча с пермяками у "Локомотива" был сложный выезд в Ростов-на-Дону. Местная команда на "Олимпе-2" в этом сезоне действует не самым лучшим образом, однако, желто-синие все же сумели навязать "Локомотиву" борьбу. Игра была очень закрытая и вполне могла завершиться нулевой ничьей, но на последней минуте гости все же вырвали победу благодаря усилиям Эдера.

Португалец постепенно осваивается в Москве, после гола "Ростову" в его действиях видно больше уверенности. Эдер также забил и в ворота "Динамо" в последнем матче перед перерывом на поединки сборных. "Локомотив" разгромил динамовцев со счетом 3:0, приблизившись к "Зениту", который потерял очки в игре с "Анжи". Теперь же железнодорожники должны закрепить последние успехи, победить в Уфе необходимо с точки зрения психологии, так как затем "Локомотив" проведет игры с "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА и вполне может вылететь из первой тройки.

"Уфа" в прошлом сезоне показывала неплохой футбол, ориентированный на оборону, за счет чего удавалось отбирать очки у фаворитов, сейчас же уфимцы играют нестабильно и находятся всего в трех очках от зоны вылета. В этом сезоне довольно сложно понять, кто является явным аутсайдером. Команды, которые находятся в подвале турнирной таблицы, часто отбирают очки у фаворитов, поэтому середняки не могут чувствовать себя в безопасности. "Амкар" долгое время находился на последнем месте, но сейчас уже девятый, "Урал" благодаря трем победам в последних четырех матчах поднялся на шестое место. Точно также середняки могут опуститься в зону вылета, поэтому "Уфе" необходимо бороться за каждое очко.

Интересные факты противостояния:

Команды шесть раз играли между собой в РФПЛ и два раза в Кубке России. Статистика в чемпионате: две победы "Уфы", одна ничья, три раза выигрывал "Локомотив". В Кубке дважды побеждали "железнодорожники".

Во всех матчах команда, забившая первой, выигрывала игру. В ответ голы никогда не забивались.

В Уфе прошли три игры (две в чемпионате и одна на Кубок), "Локомотив" выиграл все с общим счетом 5:0. В 2015 году "железнодорожники" проиграли гостевой матч уфимцам, но та игра проходила в Перми.

Ориентировочные составы:

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Ванек, Засеев, Обляков, Игбун.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Денисов, Тарасов, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Эдер.

Прогноз на матч:

От "Уфы" не стоит ждать большого количества голов, в этом сезоне больше одного мяча они забили только в ворота "Ахмата", "Локомотив" же имеет достаточно крепкую оборону, которая способна остановить атакующие порывы хозяев поля и оставить свои ворота "сухими". Наиболее реальной выглядит победа "Локомотива" с минимальным счетом или же 2:0.

Букмекеры предлагают на выигрыш гостей коэффициент 2.15, на ничью – 3.00, на победу хозяев – 4.00.

Вячеслав Горбачев

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