"Локомотив" отпустит Тарасова и может подписать Гацкана

"Локомотив" собирается расстаться с хавбеком Дмитрием Тарасовым.

Сообщается, что руководство команды уже оповестило 32-летнего игрока о том, что с ним не будет продлено соглашение, которое истекло 31 мая.

В тоже время московский клуб раздумывает над подписанием Александра Гацкана из "Ростова".

В минувшем сезоне Тарасов принял участие в 15 матчах, однако результативными действиями не отличился.

На счету 35-летнего Гацкана два забитых мяча в 29 играх.

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