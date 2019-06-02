"Локомотив" отпустит Тарасова и может подписать Гацкана
"Локомотив" собирается расстаться с хавбеком Дмитрием Тарасовым.
Сообщается, что руководство команды уже оповестило 32-летнего игрока о том, что с ним не будет продлено соглашение, которое истекло 31 мая.
В тоже время московский клуб раздумывает над подписанием Александра Гацкана из "Ростова".
В минувшем сезоне Тарасов принял участие в 15 матчах, однако результативными действиями не отличился.
На счету 35-летнего Гацкана два забитых мяча в 29 играх.
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