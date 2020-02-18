"Локомотив" отреагировал на переход Тарасова в "Рубин"
Пресс-служба московского "Локомотива" обратилась к бывшему полузащитнику команды Дмитрию Тарасову, который сегодня официально стал игроком "Рубина".
"Удачи, Дима", - говорится в публикации "железнодорожников" в твиттере.
Удачи, Дима! ✊— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 18, 2020
Напомним, что Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год, сыграл 188 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
32-летний хавбек заключил с "Рубином" контракт до конца нынешнего сезона.
Не пропустите: Тарасов прокомментировал подписание контракта с "Рубином". | http://soccernews.ru
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