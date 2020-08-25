"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
Пресс-служба московского "Локомотива" в ироничной форме отреагировала на информацию о решении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси покинуть клуб.
"А вы не верили!" - говорится в официальном Twitter "железнодорожников".
Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николая Рассказову, заявил, что "железнодорожники" ведут переговоры с Месси. После этого в Twitter "Локомотива" появилась фотография Месси в форме клуба.
Не пропустите: "Барселона" намерена заблокировать уход Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни
-
В "Тамбове" подтвердили возможную аренду экс-форварда "Ювентуса"
-
Матчи Суперкубка УЕФА могут пройти при частичном присутствии зрителей
Лента новостей
-
1
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
-
Иван Ракитич вернется в "Севилью"
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Барселона" намерена заблокировать уход Месси
-
Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку
-
2
"Барселона" подтвердила информацию о желании Месси сменить клуб
-
Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)
-
"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Тамбовом"
-
3
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"
-
Главный тренер "Сочи" Федотов рассказал, в какой роли видит Попова в команде
-
Педро Родригес стал игроком "Ромы"
-
"Зальцбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью в товарищеском матче. Брюстер оформил дубль
-
3
Лапорта: "Если "Барса" продаст Месси - это будет исторической ошибкой"
-
1
Кавани может продолжить карьеру в "Реале"
-
3
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Павлюченко: "Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше Саши"
-
Форвард "Динамо" Филипп поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14