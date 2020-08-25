"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"

Пресс-служба московского "Локомотива" в ироничной форме отреагировала на информацию о решении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси покинуть клуб.

"А вы не верили!" - говорится в официальном Twitter "железнодорожников".

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николая Рассказову, заявил, что "железнодорожники" ведут переговоры с Месси. После этого в Twitter "Локомотива" появилась фотография Месси в форме клуба.

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