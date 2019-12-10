"Локомотив" отреагировал на решение Сычёва завершить карьеру

Пресс-служба московского "Локомотива" прокомментировала новость о завершении карьеры бывшего форварда команды Дмитрия Сычёва.

"Мы будем скучать! Спасибо за всё, легенда!" - говорится в публикации в твиттере "железнодорожников".

Сычёв выступал за "Локомотив" с 2004 по 2015 год, сыграл 255 матчей и забил 85 голов.

Также 36-летний нападающий играл в таких клубах, как тамбовский "Спартак", московский "Спартак", "Марсель", минское "Динамо", "Окжетпес", "Волга" и "Пюник".

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