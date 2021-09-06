"Локомотив" отреагировал на ситуацию с военным переворотом в Гвинее
На официальном сайте московского "Локомотива" появилось заявление в связи с ограничением передвижения вингера Франсуа Камано.
Напомним, что футболист оказался заблокирован в Гвинее, где накануне военные совершили вооружённый переворот.
Из-за произошедшего нападающий "Локо" не может покинуть собственный дом в африканской стране.
"Футбольный клуб "Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий "железнодорожников" смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок.
"Локомотив" предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба", - говорится в заявлении.
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