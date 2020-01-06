"Локомотив" отреагировал на слухи об уходе Смолова в "Эспаньол"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о желании "Эспаньола" купить в январе нападающего Фёдора Смолова.

"Смолов в Испании? А ещё он может уехать в Англию. Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся... Смолов нужен нашей команде, у него действующий контракт. Никакой конкретики нет. По крайней мере, мне об этом ничего не известно", - сказал Мещеряков.

Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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