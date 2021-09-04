"Локомотив" отреагировал на трансферный бан от РФС

Пресс-служба московского "Локомотива" огласила позицию клуба по поводу санкций со стороны РФС.

Напомним, что "железнодорожникам" временно запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Соломоном Кверквелией.

"Болельщикам "Локомотива" не стоит волноваться. Никаких последствий для клуба решение РФС не повлечёт. Ограничение чисто техническое. Данный эпизод касается того времени, когда Соломон выступал за "Локомотив". Сумма, указанная в решении палаты по сравнению с заявленными требованиями, незначительна. Клуб исполнит решение палаты РФС в кратчайшие сроки.

Отдельно заметим, что начиная с конца декабря 2020 года в "Локомотив" приходят различные исковые требования за предыдущие годы, на разбирательство с которыми приходится тратить немалое количество времени и сил", - говорится в заявлении клуба.

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