"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с обращением экс-полузащитника команды Дмитрия Тарасова в РФС с требованием взыскать с московского клуба 12 тысяч евро на его лечение после травмы.

"Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, всё будет по регламенту, мы свою позицию заявляли. Всё будет решаться в стенах РФС", - сказал функционер.

Напомним, что травму, приведшую к операции, 32-летний футболист получил ещё числясь в "Локомотиве".

30 июня контракт Тарасова с "железнодорожниками" истёк и он стал свободным агентом. Новый клуб игрок пока не нашёл.

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