"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение

Теги локомотив москвавасилий кикнадзедмитрий тарасов

"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с обращением экс-полузащитника команды Дмитрия Тарасова в РФС с требованием взыскать с московского клуба 12 тысяч евро на его лечение после травмы.

"Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, всё будет по регламенту, мы свою позицию заявляли. Всё будет решаться в стенах РФС", - сказал функционер.

Напомним, что травму, приведшую к операции, 32-летний футболист получил ещё числясь в "Локомотиве". 

30 июня контракт Тарасова с "железнодорожниками" истёк и он стал свободным агентом. Новый клуб игрок пока не нашёл.

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