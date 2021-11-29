"Локомотив" отреагировал на уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" прокомментировала уход в "Манчестер Юнайтед" руководителя по спорту и развитию клуба Ральфа Рангника.

"Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Футбольный клуб "Локомотив" благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаёмся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", - говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, Рангник отрицал, что он имеет должность в структуре "Локомотива", а называл себя консультантом клуба. Немецкий специалист будет тренировать "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, а затем в течение двух сезонов будет работать в должности консультанта.

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