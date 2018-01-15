"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору

Теги локомотив москваэтуаль сахель

"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не подтвердил информацию об интересе клуба к хавбеку "Этуаль Сахель" Мохамеду Бен-Амору.

"Совету директоров об интересе к этому игроку ничего не известно. Тунисские СМИ могут продавать кого угодно, куда угодно и за любые деньги" - сказал функционер.

Ранее Мещеряков опроверг слухи о желании "Локомотива" подписать игроков "Зенита" Артёма Дзюбу и Олега Шатова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов