"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не подтвердил информацию об интересе клуба к хавбеку "Этуаль Сахель" Мохамеду Бен-Амору.
"Совету директоров об интересе к этому игроку ничего не известно. Тунисские СМИ могут продавать кого угодно, куда угодно и за любые деньги" - сказал функционер.
Ранее Мещеряков опроверг слухи о желании "Локомотива" подписать игроков "Зенита" Артёма Дзюбу и Олега Шатова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
-
Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане
-
"Бетис" – "Леганес" - 3:2 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" - 3:0 (обзор)
-
"Бетис" дома добыл непростую победу над "Леганесом"
-
Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"
-
"Рубин" и тульский "Арсенал" поборются за Новосельцева
-
Филипе Луис восстановился после травмы
-
Дзюба может перебраться во Францию
-
Кравец стал игроком "Кайсериспора"
-
"Рома" нацелилась на защитника "Хоффенхайма"
-
У Габулова может появиться конкурент из Украины
-
"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору
-
"Атлетик" согласовал переход румынского защитника
-
"Ростов" может подписать ещё одного исландца
-
ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе
-
Гендиректор "Уфы" подтвердил интерес к Дзюбе
-
"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова
-
Форвард "Шальке" Авдияй продолжит карьеру в Голландии
-
Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12