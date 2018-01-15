"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не подтвердил информацию об интересе клуба к хавбеку "Этуаль Сахель" Мохамеду Бен-Амору.

"Совету директоров об интересе к этому игроку ничего не известно. Тунисские СМИ могут продавать кого угодно, куда угодно и за любые деньги" - сказал функционер.

Ранее Мещеряков опроверг слухи о желании "Локомотива" подписать игроков "Зенита" Артёма Дзюбу и Олега Шатова. | http://soccernews.ru