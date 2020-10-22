"Локомотив" ответил на дерзкий пост "Зальцбурга"

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"Локомотив" ответил на дерзкий пост "Зальцбурга"

"Локомотив" припомнил "Зальцбургу" высокомерные комментарии после жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что австрийцы назвали россиян "пассажирами", намекая на их статус аутсайдера в квартете главного еврокубка.

После гостевой ничьей пресс-служба "железнодорожников" написала в твиттере: "Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2! Пассажиры, серьёзно?".

Помимо "Локомотива" и "Зальцбурга" в группе ЛЧ играют "Бавария" и "Атлетико".

Не пропустите: Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 21 октября. | http://soccernews.ru
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