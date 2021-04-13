"Локомотив" ответил на заявление "Спартака" о провокациях Гильерме в адрес болельщиков

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"Локомотив" и "Спартак" продолжают выяснять отношения в публичном пространстве после воскресного дерби.

Одним из поводов для разбирательств стал инцидент с вратарём "железнодорожников" Гильерме, которого фанаты "красно-белых" оскорбили на расовой почве.

Уже в понедельник глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов обвинил голкипера в провокациях, пообещав предоставить доказательства КДК РФС.

Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев ответил коллеге.

"Мы в футбольном клубе "Локомотив" удивлены высказываниями одного из руководителей "Спартака". По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков "красно-белых", наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания. Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как "Спартак", вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму", - сказал Бедарев.

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