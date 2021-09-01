"Локомотив" отзаявил Зе Луиша

Фото: инстаграм Зе Луиша/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" убрал из заявки на чемпионат России кабовердского нападающего Зе Луиша, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство клуба приняло такое решение, чтобы освободить легионерское место и иметь возможность заявить новичков — полузащитников Гирано Керка из "Утрехта" и Фаустино Анджорина из "Челси".

30-летний Зе Луиш в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" три матча и не отметился результативными действиями. В настоящее время он восстанавливается после травмы и пропустит около двух месяцев.

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