"Локомотив" озвучил диагнозы Смолова и Жемалетдинова

Московский "Локомотив" опубликовал официальное заявление о травмах игроков команды Фёдора Смолова и Рифата Жемалетдинова.

"Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра. В четверг, 3 октября, Рифату будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения. Фёдор Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдёт короткий курс стартовой терапии", - говорится в публикации "железнодорожников".

Напомним, что оба футболиста получили повреждения во время матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Следующий соперник "Локо" - тульский "Арсенал".

Также стоит отметить, что и Смолов, и Жемалетдинов были включены в заявку сборной России на матчи с Шотландией и Кипром.

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