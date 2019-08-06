"Локомотив" озвучил сроки восстановления Эдера

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы нападающий московского "Локомотива" Эдер.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний португалец перенёс операцию в связи с переломом пястной кости и вернётся на поле примерно через три недели.

Впрочем, существует вариант, что победитель Евро-2016 больше не сыграет за "железнодорожников", поскольку его хотят продать.

В стартовавшем сезоне Эдер сыграл за "Локомотив" 4 матча и забил 1 гол.

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