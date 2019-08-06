"Локомотив" озвучил сроки восстановления Эдера

Теги локомотив москваэдер маседутравмы

"Локомотив" озвучил сроки восстановления Эдера

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы нападающий московского "Локомотива" Эдер.

Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний португалец перенёс операцию в связи с переломом пястной кости и вернётся на поле примерно через три недели.

Впрочем, существует вариант, что победитель Евро-2016 больше не сыграет за "железнодорожников", поскольку его хотят продать.

В стартовавшем сезоне Эдер сыграл за "Локомотив" 4 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Локомотив" до конца недели купит Комличенко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" близок к подписанию Нойштедтера и Филиппа

"Динамо" близок к подписанию Нойштедтера и Филиппа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
5 Рубин Рубин 4 7
6 Краснодар Краснодар 4 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
11 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
14 Тамбов Тамбов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов