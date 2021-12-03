"Локомотив" озвучил сроки восстановления Гильерме

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"Локомотив" озвучил сроки восстановления Гильерме

Фото сайт "Локомотива"

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы основной вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме.

35-летний натурализованный бразилец перенёс операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.

Сроки восстановления голкипера составят от трёх до четырёх месяцев.

В текущем сезоне Гильерме сыграл за "Локомотив" 18 матчей и пропустил 19 голов.

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