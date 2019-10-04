"Локомотив" озвучил сроки восстановления Жемалетдинова
Названы сроки восстановления полузащитника московского "Локомотива" Рифата Жемалетдинова.
Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу "железнодорожников", 23-летний футболист выбыл на три недели.
Напомним, что у вингера "Локо" диагностировали мышечную травму задней поверхности бедра.
Таким образом, Жемалетдинов не сыграет с "Арсеналом" и "Ахматом" в РПЛ, а также с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. Кроме того, он пропустит матчи сборной России с Шотландией и Кипром.
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|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Сочи
|11
|12
|11
|Оренбург
|11
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|11
|13
|Рубин
|11
|11
|14
|Динамо Москва
|11
|10
|15
|Ахмат
|11
|9
|16
|Тамбов
|11
|8