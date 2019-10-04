"Локомотив" озвучил сроки восстановления Жемалетдинова

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"Локомотив" озвучил сроки восстановления Жемалетдинова

Названы сроки восстановления полузащитника московского "Локомотива" Рифата Жемалетдинова.

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу "железнодорожников", 23-летний футболист выбыл на три недели.

Напомним, что у вингера "Локо" диагностировали мышечную травму задней поверхности бедра.

Таким образом, Жемалетдинов не сыграет с "Арсеналом" и "Ахматом" в РПЛ, а также с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. Кроме того, он пропустит матчи сборной России с Шотландией и Кипром.

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