"Локомотив" передал серебряную медаль Юрию Семину

"Локомотив" передал бывшему главному тренеру Юрию Семину серебряную медаль за занятое командой второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.



"Мы передали две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры", - сообщают в "Локомотиве".



Напомним, Семин покинул "Локомотив" 1 июля этого года. На его место пришел сербский специалист Марко Николич.

15 августа "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" в рамках 2-го тура РПЛ.

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