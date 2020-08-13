"Локомотив" передал серебряную медаль Юрию Семину

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"Локомотив" передал серебряную медаль Юрию Семину

"Локомотив" передал бывшему главному тренеру Юрию Семину серебряную медаль за занятое командой второе место в чемпионате России сезона-2019/2020.

"Мы передали две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры", - сообщают в "Локомотиве".

Напомним, Семин покинул "Локомотив" 1 июля этого года. На его место пришел сербский специалист Марко Николич.

15 августа "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" в рамках 2-го тура РПЛ.

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