"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву
Фото сайт РПЛ
В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги московский "Локомотив" в Грозном одержал волевую победу над "Ахматом".
"Железнодорожники" взяли верх со счётом 3:2 благодаря голам Рифата Жемалетдинова, а также зимних новичков команды Вилсона Исидора и Яна Кухты.
"Ахмат" – "Локомотив" - 2:3
Голы: 0:1 – 10 Жемалетдинов, 1:1 – 20 Трошечкин, 2:1 – 45+4 Уткин, 2:2 – 54 Исидор, 2:3 – 62 Кухта.
"Ахмат": Гудиев, Тодорович, Семёнов, Лысцов, Богосовац, Швец (Коновалов, 46), Тимофеев (Архипов, 68), Харин (Карапузов, 68), Трошечкин, Уткин (Конате, 84), Бериша (Умаев, 84).
"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Жемалетдинов, Керк (Рыбчинский, 90), Бабкин, Кухта (Марадишвили, 90), Исидор.
Набрав три очка, "Локо" обогнал "Ахмат" в таблице РПЛ, поднявшись на шестое место.
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