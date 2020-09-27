"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

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"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

В рамках 9-го тура РПЛ ЦСКА уступил "Локомотиву".

"Армейцы" по-прежнему занимают четвертое место в чемпионате. "Железнодорожники" поднялись на шестую позицию.

ЦСКА - "Локомотив" 0:1

Гол: Смолов, 45 - 0:1

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Фернандес, Влашич, Кучаев (Тикнизян, 77), Зайнутдинов (Чалов, 67), Бистрович, Эджуке (Сигурдссон, 77), Обляков.

"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Живоглядов, Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Камано, 80), Куликов, Рыбус, Серкейра, Смолов, Эдер.

Удаление: Бистрович (59).

 

В другом поединке "Рубин" уверенно разобрался с "Ротором".

"Ротор" - "Рубин" 1:3

Голы: Деспотович, 42 - 0:1, Кварацхелия, 59 - 0:2, Фламарион, 61 - 1:2, Шатов (пен), 75 - 1:3

"Ротор": Чондрич, Кверквелия, Манучарян, Матрикарди, Гогуа, Макаров, Песегов, Николаев, Алейник, Фламарион, Колесниченко (Микелтадзе, 53).

"Рубин": Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев (Самошников, 79), Шатов (Коновалов, 79), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Деспотович (Игнатьев, 84).

Удаление: Манучарян (48).

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