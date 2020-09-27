"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби
В рамках 9-го тура РПЛ ЦСКА уступил "Локомотиву".
"Армейцы" по-прежнему занимают четвертое место в чемпионате. "Железнодорожники" поднялись на шестую позицию.
ЦСКА - "Локомотив" 0:1
Гол: Смолов, 45 - 0:1
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Фернандес, Влашич, Кучаев (Тикнизян, 77), Зайнутдинов (Чалов, 67), Бистрович, Эджуке (Сигурдссон, 77), Обляков.
"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Живоглядов, Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Камано, 80), Куликов, Рыбус, Серкейра, Смолов, Эдер.
Удаление: Бистрович (59).
В другом поединке "Рубин" уверенно разобрался с "Ротором".
"Ротор" - "Рубин" 1:3
Голы: Деспотович, 42 - 0:1, Кварацхелия, 59 - 0:2, Фламарион, 61 - 1:2, Шатов (пен), 75 - 1:3
"Ротор": Чондрич, Кверквелия, Манучарян, Матрикарди, Гогуа, Макаров, Песегов, Николаев, Алейник, Фламарион, Колесниченко (Микелтадзе, 53).
"Рубин": Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев (Самошников, 79), Шатов (Коновалов, 79), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Деспотович (Игнатьев, 84).
Удаление: Манучарян (48).
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|Команда
|М
|О
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|22
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
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|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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