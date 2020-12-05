"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева
В рамках 17-го тура РПЛ московский "Локомотив" дома одержал волевую победу над "Рубином" со счётом 3:1.
Казанцы быстро вышли вперёд, однако "железнодорожники" вскоре отыгрались, а после удаления Ивана Игнатьева дожали соперника.
У "Локо" забивали Антон Миранчук и дважды Владислав Игнатьев, у "Рубина" - Хван Ин Бом.
"Локомотив" – "Рубин" - 3:1
Голы: 0:1 – 3 Хван Ин Бом, 1:1 – 17 В. Игнатьев, 2:1 – 69, пенальти Миранчук, 3:1 – 86 В. Игнатьев.
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Живоглядов, Мурило, В. Игнатьев, Мухин, Миранчук (Иосифов, 90), Камано (Эдер, 60), Крыховяк, Чорлука, Лисакович (Титков, 90).
"Рубин": Медведев, Старфельт, Зотов, Бегич, Меркулов, Макаров, Абильгор, Хван Ин Бом (Евтич, 75), Зуев (Кварацхелия, 68), Шатов (Бакаев, 84), И. Игнатьев.
Удаление: И. Игнатьев (47).
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