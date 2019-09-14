"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ

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"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ

В 9-м туре РПЛ "Локомотив" минимально обыграл "Сочи".

Благодаря победе "железнодорожники" поднялись на 4-е место, а "Сочи" остался на 14-й позиции.

"Сочи" - "Локомотив" 0:1

Гол: Крыховяк, 20 - 0:1

"Сочи": Джанаев, Миладинович, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Бурмистров (Набиуллин, 69), Нобоа, Мостовой (Заболотный, 76), Юрганов, Карапетян (Лагатор, 46), Полоз.

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Серкейра, 79), Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Миранчук (Эдер, 13), Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев, 83).

Предупреждения: Цаллагов (38), Живоглядов (42), Баринов (45), Юрганов (62).  

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