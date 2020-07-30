"Локомотив" планирует отдать Жалолиддинова в аренду

Новичок "Локомотива" Жасур Жалолиддинов, вероятно, отправится в аренду в другой клуб.

По сведениям Metaratings, "железнодорожники" планируют отдать 18-летнего игрока в аренду в "Бунедкор", у которого они его и приобрели. Также рассматривается вариант с переездом в какую-либо европейскую лигу.

"Локомотив" объявил о трансфере Жалолиддинова 29 июля. Стоимость сделки составила около одного миллиона евро.

Жалолиддинов выступал за "Бунедкор" с 2018 года. В составе клуба он провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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