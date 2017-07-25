Московский "Локомотив" планирует переименовать свой домашний стадион, сообщают российские СМИ.

Скорее всего, новое название будет связано с брендом Российских железных дорог. Наиболее вероятен вариант - "РЖД-Арена".

"Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион, то будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании" - сказал президент "железнодорожников" Илья Геркус.

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