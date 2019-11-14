"Локомотив" планирует реконструировать домашний стадион

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о планах столичного "Локомотива" провести реконструкцию домашнего стадиона "РЖД Арена".

"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож. Реконструкция также коснётся развития прилегающих к стадиону территорий. Эти площади могут стать более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для всех москвичей. Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придётся играть домашние игры на другой арене", - сказал Кузнецов.

В "Локомотиве" подтвердили грядущую реконструкцию стадиона, но затруднились назвать конкретные сроки начала работ.

"Железнодорожники" по итогам 16 туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" - 5 очков.

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