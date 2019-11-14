"Локомотив" планирует реконструировать домашний стадион
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о планах столичного "Локомотива" провести реконструкцию домашнего стадиона "РЖД Арена".
"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож. Реконструкция также коснётся развития прилегающих к стадиону территорий. Эти площади могут стать более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для всех москвичей. Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придётся играть домашние игры на другой арене", - сказал Кузнецов.
В "Локомотиве" подтвердили грядущую реконструкцию стадиона, но затруднились назвать конкретные сроки начала работ.
"Железнодорожники" по итогам 16 туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" - 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13