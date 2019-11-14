"Локомотив" планирует реконструировать домашний стадион

Теги локомотив москва

"Локомотив" планирует реконструировать домашний стадион

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о планах столичного "Локомотива" провести реконструкцию домашнего стадиона "РЖД Арена".

"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож. Реконструкция также коснётся развития прилегающих к стадиону территорий. Эти площади могут стать более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для всех москвичей. Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придётся играть домашние игры на другой арене", - сказал Кузнецов.

В "Локомотиве" подтвердили грядущую реконструкцию стадиона, но затруднились назвать конкретные сроки начала работ.

"Железнодорожники" по итогам 16 туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" - 5 очков.

Не пропустите: Скаут "Локомотива" сделал заявление о будущем Жоау Мариу в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анри - новый тренер "Монреаль Импакт"

Анри - новый тренер "Монреаль Импакт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов