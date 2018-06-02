"Локомотив" планирует сохранить Фернандеша

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"Локомотив" планирует сохранить Фернандеша

Московский "Локомотив" планирует сохранить полузащитника Мануэля Фернандеша, сообщают российские СМИ.

Руководство "железнодорожников" решило предложить 32-летнему португальцу, на которого нацелился турецкий "Бешикташ", новый контракт.

Напомним, что действующее соглашение Фернандеша с "Локомотивом" истекает летом 2019 года.

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