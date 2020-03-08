"Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ

В 21-м туре чемпионата России московский "Локомотив" выиграл у грозненского "Ахмата" со счетом 1:0. Победу "железнодорожникам" принес гол Антонио Эдера.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ахмат" остался в зоне вылета на 15-й позиции.

"Локомотив" Москва – "Ахмат" Грозный - 1:0 (1:0)

Гол: Эдер, 32 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Хеведес, Чорлука (Рыбус, 72), Игнатьев, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Эдер (Серкейра, 89).

"Ахмат": Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосовац, Глушаков (Раванелли, 75), Харин, Исмаэл (Мбенг, 86), Иванов, Ильин, Понсе (Фелипе Визеу, 65).

Удаление: Кверквелия (84).

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