"Локомотив" победил ЦСКА в матче чемпионата России

В матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле добился победы над ЦСКА со счетом 2:1.

Победу "железнорожникам" принес Алексей Миранчук, который дважды забил с пенальти. В составе "армейцев" отличился Никола Влашич.

"Локомотив" занимает второе место и гарантировал себе как минимум квалификацию Лиги Чемпионов. ЦСКА остался на третьей позиции.

"Локомотив" Москва – ЦСКА Москва - 2:1 (1:0)

Голы: Алексей Миранчук, 33 (с пенальти) - 1:0, Влашич, 71 - 1:1, Алексей Миранчук, 90+1 (с пенальти) - 2:1

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Магкеев, Серкейра, Рыбус, Миранчук, Баринов, Жоау Мариу (Фарфан, 69), Крыховяк, Чорлука, Эдер (Жемалетдинов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Марадишвили, Дзагоев (Шкурин, 57), Обляков, Набабкин, Чалов.

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