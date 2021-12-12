"Локомотив" победил "Уфу" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0.
Победу московскому клубу принесли голы Константина Марадишвили и Гирано Керка.
"Локомотив", набрав 28 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 16 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.
"Локомотив" – "Уфа" - 2:0 (0:0)
Голы: Марадишвили, 71 - 1:0, Керк, 74 - 2:0
"Локомотив": Худяков, Ненахов (Тикнизян, 50), Пабло, Баринов, Рыбус, Рыбчинский (Борисенко, 87), Марадишвили, Бабкин, Зинович (Черный, 90), Керк, Смолов.
"Уфа": Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома (Саплинов, 46), Милетич, Мрзляк (Ахатов, 84), Камилов (Голубев, 75), Фищенко, Алиев (Сухов, 85), Агаларов.
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