"Локомотив" поборется с итальянскими клубами за полузащитника "Банфилда"
Хавбек аргентинского "Банфилда" Агустин Урци попал в сферу интересов "Локомотива".
Как сообщает Calciomercato, на 19-летнего игрока также претендуют "Интер", "Рома", "Сампдория", "Торино" и "Фиорентина".
Соглашение Урци с клубом действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Урци два забитых мяча и одна голевая передача в 10 играх.
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