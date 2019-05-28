"Локомотив" поборется с итальянскими клубами за полузащитника "Банфилда"

Хавбек аргентинского "Банфилда" Агустин Урци попал в сферу интересов "Локомотива".

Как сообщает Calciomercato, на 19-летнего игрока также претендуют "Интер", "Рома", "Сампдория", "Торино" и "Фиорентина".

Соглашение Урци с клубом действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Урци два забитых мяча и одна голевая передача в 10 играх.

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