"Локомотив" поборется с киевским "Динамо" за форварда сборной Швеции

"Локомотив" проявляет интерес к шведскому нападающему "Андерлехта" Исааку Телину, сообщает La Dernière Heure.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 6 миллионов евро.

Также форвардом интересуется киевское "Динамо", но украинский клуб предлагает только аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне 26-летний Телин выступал за "Беверен" на правах аренды и забил 19 голов в 33 матчах.

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