"Локомотив" поборется с "Ньюкаслом" за футболиста "Челси"

Вингер "Челси" Кенеди, скорее всего, в январе покинет клуб.

Как сообщают английские СМИ, тренер "синих" Антонио Конте дал понять игроку, что он не входит в его игровые схемы. В услугах бразильца заинтересованы "Локомотив" и "Ньюкасл".

Отметим, что Кенеди принимал участие только в играх Кубка Лиги.

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