"Локомотив" поборется за трансферную цель "Рубина"

Московский "Локомотив" стал вторым претендентом на центрального защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны "Рубина", однако "железнодорожники" также хотят его подписать.

Напомним, что по итогам сезона "Крылья" вылетели в ФНЛ, а Лысцов провёл 9 матчей и забил 1 гол.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

Лысцов является воспитанником "Локомотива". Также он известен по выступлениям за "Лейрию", "Бенфику" и "Тонделу".

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