"Локомотив" продлит контракт с Бариновым

Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, анонсировал заключение нового контракта между своим клиентом и московским клубом.

"Никаких переговоров с "Динамо", о чём пишут в СМИ, не будет, мы ведём переговоры с "Локомотивом". Думаю, в течение недели клуб объявит о подписании контракта. Дмитрия вызвали в сборную, он растёт в клубе. Моё мнение, что в сборной России на ближайшие десять лет в центре поля будет действовать связка Иван Обляков - Баринов - Александр Головин", - сказал агент.

22-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2020 года.

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