"Локомотив" почтил память экс-защитника команды Лекхето, умершего 12 лет назад

Пресс-служба московского "Локомотива" посвятила пост в твиттере памяти бывшего защитника команды Джейкоба Лекхето.

Напомним, что южноафриканский футболист умер в сентябре 2008 года в возрасте 34 лет. По некоторым данным, причиной смерти спортсмена стал СПИД.

"Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет... Мы тебя никогда не забудем, Бобо!" - говорится в публикации "железнодорожников".

Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет...



Мы тебя никогда не забудем, Бобо! pic.twitter.com/fYY013sWVB — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 24, 2020

Лекхето выступал за "Локомотив" с 2001 по 2004 год и выиграл с командой четыре трофея, в том числе два чемпионских титула.

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