"Локомотив" подал в суд на экс-президента Геркуса

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"Локомотив" подал в суд на экс-президента Геркуса

"Локомотив" подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.

"Железнодорожники" требуют от функционера 144 663 966,93 рублей. Пока неизвестно по какой причине клуб подал в суд.

47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.

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