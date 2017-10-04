"Локомотив" поддержал решение РФПЛ о введении видеоповторов

Московский "Локомотив" поддерживает решение правления РФПЛ о введении в чемпионате России системы видеоповторов.

"Мы поддерживаем решение коллег" - сказал президент "железнодорожников" Илья Геркус.

Напомним, что сроки реализации проекта и остальные подробности возможного введения видеоповторов пока неизвестны. | http://soccernews.ru