"Локомотив" поддержал решение РФПЛ о введении видеоповторов

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"Локомотив" поддержал решение РФПЛ о введении видеоповторов

Московский "Локомотив" поддерживает решение правления РФПЛ о введении в чемпионате России системы видеоповторов.

"Мы поддерживаем решение коллег" - сказал президент "железнодорожников" Илья Геркус.

Напомним, что сроки реализации проекта и остальные подробности возможного введения видеоповторов пока неизвестны. | http://soccernews.ru 

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