"Локомотив" поделился прощальным видео с Юрием Семиным

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"Локомотив" поделился прощальным видео с Юрием Семиным

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном канале в Youtube опубликовала прощальное видео с главным тренером Юрием Семиным, сопроводив его хештегом #СпасибоПалыч.

Напомним, что "Локомотив" принял решение не продлевать с Семиным контракт, который истекает сегодня, 31 мая. Новым главным тренером московского клуба стал сербский специалист Марко Николич.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны, а также три раза - Суперкубок.

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