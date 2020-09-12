"Локомотив" подготовил конкретное предложение для Кузяева

Московский "Локомотив" заинтересован в подписании бывшего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.

По информации "Рейтинга букмекеров", "железнодорожники" готовы платить хавбеку 2 миллиона евро в год.

Российский футболист продолжает пытаться трудоустроиться в Европе, но разница в размере зарплат может соблазнить его вернуться на родину.

Кузяев после ухода из "Зенита" является свободным агентом, поэтому "Локомотив" может заполучить его бесплатно.

Не пропустите: Кузяевым заинтересовался клуб из АПЛ. | http://soccernews.ru