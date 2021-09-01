"Локомотив" подписал форварда "Утрехта"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Нападающий "Утрехт" Гирано Керк перешел в "Локомотив", сообщает пресс-служба московского клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист подписал с "железнодорожниками" контракт до лета 2025 года.

25-летний Керк выступал за "Утрехт" с 2014 года, провел за клуб 175 матчей, забил 42 гола и отдал 43 результативные передачи.

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