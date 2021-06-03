"Локомотив" подписал Ненахова из "Ахмата"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-служба "Локомотива", защитник Максим Ненахов перешел в стан москвичей из «Ахмата».

Отмечается, что с 22-летним футболистом был подписан контракт на три года.

"Я рад стать частью "Локомотива". Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.

Благодарю свой предыдущий клуб "Ахмат", у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьемся больших побед", – сказал Ненахов.

Также не пропустите: Мбаппе назвал причины отказа "Реалу" в 2014. | http://soccernews.ru