"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком

Теги локомотив москвагжегож крыховяк

"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком

"Локомотив" подписал полноценный контракт с хавбеком Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее футболист выступал в клубе на правах аренды. 

"Это был достаточно успешный сезон - здорово, что я прошел его вместе с "Локо". Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!

В сезоне-2019 Крыховяк участвовал в 39 матчах и забил три гола. Футболист также играет за сборную Польши.

Не пропустите: "Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов