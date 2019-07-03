"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком

"Локомотив" подписал полноценный контракт с хавбеком Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее футболист выступал в клубе на правах аренды.

"Это был достаточно успешный сезон - здорово, что я прошел его вместе с "Локо". Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!

В сезоне-2019 Крыховяк участвовал в 39 матчах и забил три гола. Футболист также играет за сборную Польши.

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