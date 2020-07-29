"Локомотив" подписал таланта из Узбекистана

Московский "Локомотив" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бунедкора" Жасура Жалолиддинова.

Сумма трансфера не разглашается. По некоторым данным, российский клуб с учетом агентской комиссии затратил на трансфер около одного миллиона евро. Футболист подписал с "железнодорожниками" пятилетний контракт и получил 23-й номер.

18-летний Жалолиддинов выступал за "Бунедкор" с 2018 года, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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