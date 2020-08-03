"Локомотив" подписал защитника "Крыльев Советов" Лысцова

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов перешел в "Локомотив".

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", с 25-летним игроком было подписано соглашение до 2024 года. Футболист будет выступать под четвертым номером.

Отметим, что Лысцов является воспитанником "Локомотива". В составе "Крыльев Советов" он провел 9 игр и забил один гол.

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