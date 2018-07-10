"Локомотив" подписал защитника сборной Нигерии

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"Локомотив" подписал защитника сборной Нигерии
Нигерийский защитник Брайан Идову перешел в "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался "Локо" бесплатно, подписав с ним трехлетний контракт.

26-летний Идову родился в Санкт-Петербурге и за свою карьеру выступал за "Амкар" и питерское "Динамо". За сборную Нигерии сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

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